Происшествия

22 января 2023, 10:22

Украинские боевики обстреляли жилой сектор Горловки

Мэр Горловки Приходько показал кадры последствий обстрела жилых домов со стороны ВСУ

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Украинские военнослужащие обстреляли район с многоэтажными домами в Никитовском районе Горловки. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

мэр Горловки Приходько
мэр Горловки Приходько
мэр Горловки Приходько
мэр Горловки Приходько
мэр Горловки Приходько
мэр Горловки Приходько
мэр Горловки Приходько
мэр Горловки Приходько

«Укронацисты обстреляли жилмассив „Строитель“, повреждения получило остекление домов по улице Жукова и проспекту Ленина», — написал он.

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На опубликованных кадрах у многих квартир разбиты стекла, фасад дома также пострадал.

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Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале уточнил, что националисты обстреляли Горловку со стороны населенного пункта Дзержинск, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Два дня назад, 20 января, Приходько сообщал о раненом жителе Гольмовского, пострадавшем в ходе очередных обстрелов со стороны украинских военных.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что для прекращения обстрелов мирного населения Донбасса российской армии придется дойти до Киева.

ДНР

ВСУ

Горловка

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