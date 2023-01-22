Происшествия 22 января 2023, 10:22 Украинские боевики обстреляли жилой сектор Горловки Мэр Горловки Приходько показал кадры последствий обстрела жилых домов со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие обстреляли район с многоэтажными домами в Никитовском районе Горловки. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

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«Укронацисты обстреляли жилмассив „Строитель“, повреждения получило остекление домов по улице Жукова и проспекту Ленина», — написал он.

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На опубликованных кадрах у многих квартир разбиты стекла, фасад дома также пострадал.

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Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале уточнил, что националисты обстреляли Горловку со стороны населенного пункта Дзержинск, выпустив четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Два дня назад, 20 января, Приходько сообщал о раненом жителе Гольмовского, пострадавшем в ходе очередных обстрелов со стороны украинских военных.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что для прекращения обстрелов мирного населения Донбасса российской армии придется дойти до Киева.