Общество 20 января 2023, 09:28 Мирный житель пострадал в Гольмовском в результате обстрела ВСУ Мэр Горловки Приходько сообщил о раненном в результате обстрела ВСУ жителе Гольмовского РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, пострадал один мирный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Мужчина получил ранение в результате обстрела поселка Гольмовский со стороны украинских военных», — написал он.

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Состояние раненого остается на данный момент неизвестным.

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Совместный центр контроля и координации огня сообщал, что украинские боевики дважды обстреляли Гольмовский со стороны Дзержинска, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

Двумя днями ранее, 18 января, украинские военнослужащие нанесли удар по кладбищу в Центрально-Городском районе Горловки. В этот момент работы на территории выполняли сотрудники, никто из них не пострадал. Также в этот день националисты выпустили 10 снарядов по жилым районам города.