Общество 01 марта 2023, 09:07 Реестр пострадавших при обстрелах предприятий предложили создать в России «Ведомости»: пострадавшие при обстрелах предприятия предложили занести в реестр РИА «Новости»

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В России предложили создать единый реестр предприятий, которые пострадали от обстрелов, для выделения им господдержки. С таким предложением к премьеру страны Михаилу Мишустину обратился уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщила газета «Ведомости».

В обращении омбудсмен пояснил, что имеет в виду предприятия Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя, а также Краснодарского края.

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Титов обратил внимание, что на приграничных территориях бизнес сталкивается с большим количеством трудностей. Среди них — снижение залоговой стоимости имущества для кредитования, потеря сельхозземель, рост себестоимости продукции из-за релокации. По данным уполномоченного, потери компаний очень серьезные — речь идет о миллиардах рублей. При этом страховщики отказывают в выплатах, указывая на нестраховой характер случаев.

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Омбудсмен выразил уверенность, что такие предприятия нужно заносить в реестр, а там же указывать размер понесенного ущерба для оказания поддержки со стороны государства. Оценку ущерба, по его словам, должны проводить независимые эксперты. Делать это нужно по специальной методике, которую еще нужно будет создать, добавил он.

По данным «Коммерсанта», общий ущерб предприятий Белгородской и Курской областей, которые не могут получить возмещения за недвижимость и технику, пострадавшие в результате обстрелов, превышает 1,5 миллиарда рублей.