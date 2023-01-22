Происшествия 22 января 2023, 11:48 Украинские боевики обстреляли Иловайск из «Точки-У» СЦКК ДНР сообщил об обстреле Иловайска со стороны ВСУ ракетой «Точка-У» РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие утром 22 января обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

«По Иловайску выпустили одну ракету из ракетного комплекса „Точка-У“», — уточнили в СЦКК.

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По данным центра, националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Красноармейск.

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Кроме того, украинские боевики нанесли удар по Горловке и Донецку, выпустив в совокупности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале показал последствия утренней атаки националистов. Под огнем оказался жилой район с многоэтажными домами, пострадали остекление и фасад.

Политолог Евгений Михайлов сообщал «360, что для полного прекращения обстрелов украинскими военными мирного населения Донбасса российской армии следует дойти до Киева, отодвинув ВСУ на достаточно далекое расстояние от региона.