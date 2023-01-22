22 января 2023, 11:48
Украинские боевики обстреляли Иловайск из «Точки-У»
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Иловайска со стороны ВСУ ракетой «Точка-У»
Украинские военнослужащие утром 22 января обстреляли населенный пункт Иловайск в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.
«По Иловайску выпустили одну ракету из ракетного комплекса „Точка-У“», — уточнили в СЦКК.
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По данным центра, националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Красноармейск.
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Кроме того, украинские боевики нанесли удар по Горловке и Донецку, выпустив в совокупности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале показал последствия утренней атаки националистов. Под огнем оказался жилой район с многоэтажными домами, пострадали остекление и фасад.
Политолог Евгений Михайлов сообщал «360, что для полного прекращения обстрелов украинскими военными мирного населения Донбасса российской армии следует дойти до Киева, отодвинув ВСУ на достаточно далекое расстояние от региона.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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