Происшествия 19 января 2023, 16:40 Украинские боевики обстреляли хутор в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил об обстреле хутора Балки Шебекинского округа со стороны ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли хутор Балки в Шебекинском округе Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Опять обстрел. Пострадавших в хуторе Балки Шебекинского округа нет. В одном из частных домовладений выбито остекление, повреждена линия электропередач», — сообщил он.

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Гладков отметил, что освещение на данный момент также отсутствует в поселке Первомайском, хуторе Панкове и поселке Ленинском.

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«Аварийные бригады электриков приступят к восстановительным работам в светлое время суток», — заключил губернатор.

За сутки украинские боевики второй раз открыли огонь по хутору Балки. Ранее снаряды националистов повредили один из частных домов, в котором никто не проживал, еще у нескольких домов оказались выбиты стекла.

Власти региона приняли решение снести часть пострадавших домов в селах Нехотеевке и Журавлевке, они не подлежат восстановлению после ударов ВСУ.