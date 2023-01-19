19 января 2023, 16:40
Украинские боевики обстреляли хутор в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил об обстреле хутора Балки Шебекинского округа со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли хутор Балки в Шебекинском округе Белгородской области, никто из мирных жителей не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Опять обстрел. Пострадавших в хуторе Балки Шебекинского округа нет. В одном из частных домовладений выбито остекление, повреждена линия электропередач», — сообщил он.
Реклама
Гладков отметил, что освещение на данный момент также отсутствует в поселке Первомайском, хуторе Панкове и поселке Ленинском.
Реклама
«Аварийные бригады электриков приступят к восстановительным работам в светлое время суток», — заключил губернатор.
За сутки украинские боевики второй раз открыли огонь по хутору Балки. Ранее снаряды националистов повредили один из частных домов, в котором никто не проживал, еще у нескольких домов оказались выбиты стекла.
Власти региона приняли решение снести часть пострадавших домов в селах Нехотеевке и Журавлевке, они не подлежат восстановлению после ударов ВСУ.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама