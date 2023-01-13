Общество 13 января 2023, 17:29 Часть поврежденных из ударов ВСУ домов в белгородских селах снесут Губернатор Гладков: часть домов в Журавлевке и Нехотеевке снесут после ударов ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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После атаки украинских сил 283 из 540 домов в селах Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области оказались повреждены. Часть из них придется снести. Об этом в своем Telegram заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, он только что сам посетил эти села.

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«Обстановка остается сложной. Ежедневные обстрелы пустого села продолжаются. Из 540 домовладений 283 повреждено, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат», — написал он.

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Гладков пообщался с местными жителями, который не хотят уезжать из родных мест. Например, 81-летняя Раиса Федоровна не покидает дом, поскольку ухаживает за собаками, кошками и курами, продукты ей привозят.

Белгородская область с начала спецоперации обстреливается украинскими военными. Накануне ВСУ атаковали село Старый Хутор, находящийся на границе с Харьковской областью Украины.