Мир 19 января 2023, 12:50 «Готовы к любому сценарию». Лавров оценил военные договоренности с Белоруссией Лавров: РФ и Белоруссия своевременно приняли договоренности по военному сотрудничеству РИА «Новости»

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Договоренности России и Белоруссии в сфере военного сотрудничества приняли своевременно, страны должны быть готовы к любому развитию событий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил ТАСС.

По оценке Лаврова, Россия и Белоруссия делают все необходимое, чтобы обезопасить себя от «поползновений» ряда западных стран.

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«Что касается специальной военной операции, мы принимаем вместе с нашими белорусскими союзниками, друзьями все необходимые меры», — подчеркнул он.

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Глава МИД напомнил также о планах Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс. Север Европы был во многом нейтральной территорией, но сейчас там обустраивается НАТО — в непосредственной близости от российский границ, заметил министр.

Лавров согласился с тезисом Лукашенко о том, что Россия и Белоруссия своевременно приняли договоренности в сфере военного сотрудничества.

«Они весьма и весьма современны с точки зрения готовности к любому развитию событий», — заключил он.