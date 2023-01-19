19 января 2023, 12:50
«Готовы к любому сценарию». Лавров оценил военные договоренности с Белоруссией
Лавров: РФ и Белоруссия своевременно приняли договоренности по военному сотрудничеству
Договоренности России и Белоруссии в сфере военного сотрудничества приняли своевременно, страны должны быть готовы к любому развитию событий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщил ТАСС.
По оценке Лаврова, Россия и Белоруссия делают все необходимое, чтобы обезопасить себя от «поползновений» ряда западных стран.
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«Что касается специальной военной операции, мы принимаем вместе с нашими белорусскими союзниками, друзьями все необходимые меры», — подчеркнул он.
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Глава МИД напомнил также о планах Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс. Север Европы был во многом нейтральной территорией, но сейчас там обустраивается НАТО — в непосредственной близости от российский границ, заметил министр.
Лавров согласился с тезисом Лукашенко о том, что Россия и Белоруссия своевременно приняли договоренности в сфере военного сотрудничества.
«Они весьма и весьма современны с точки зрения готовности к любому развитию событий», — заключил он.
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