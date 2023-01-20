Происшествия 20 января 2023, 09:53 Украинские боевики обстреляли Горловку натовскими снарядами СЦКК ДНР: ВСУ запустили по Горловке восемь снарядов калибром 155 миллиметров РИА «Новости»

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Украинские военные утром 20 января обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

Всего военнослужащие ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров со стороны населенного пункта Дзержинск, под огнем оказался Никитовский район.

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Также ранее боевики нанесли удар по поселку Гольмовский в Никитовском районе Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

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Мэр города Иван Приходько сообщал, что при ударе ВСУ ранение получил один из мирных жителей Гольмовского.

Горловка регулярно становится целью атак украинских боевиков. В среду, 18 января, город также пережил атаку со стороны украинских войск, обстрелявших поселок шахты имени Изотова снарядами калибром 155 миллиметров.