18 января 2023, 19:14
ВСУ обстреляли поселок шахты имени Изотова в Горловке
Мэр Горловки Приходько: ВСУ начали обстрел поселка шахты имени Изотова
Вооруженные силы Украины обстреливают поселок шахты имени Изотова. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Укронацисты ведут обстрел поселка шахты имени Изотова. Снаряды врага разрываются около базы „Резон“», — уточнил Приходько.
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Поселок находится в Никитовском районе города. Мэр Горловки призвал жителей поселка и прилегающих территорий спрятаться в укрытия.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ обстреляли Никитовский район около 18:15 по местному времени. Украинские военные выпустили порядка девяти снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров из населенного пункта Дзержинск.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров», — отметили в СЦКК.
Утром 18 января украинские военные дважды обстреляли Горловку «натовскими» снарядами. По жилым кварталам ВСУ выпустили порядка 10 боеприпасов. Атаке подверглось центральное городское кладбище.
ВСУ
Горловка
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