Происшествия 02 марта 2023, 12:59 Житель Курской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ Губернатор Старовойт сообщил о гибели жителя Курской области после обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские националисты нанесли удар по поселку Теткино Брянской области, жертвой стал один местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Ранения получили двое мужчин, один из них, к сожалению, скончался еще до приезда бригад скорой помощи», — написал он.

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Старовойт уточнил, что второго пострадавшего с ранениями средней тяжести госпитализировали. Медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

Губернатор принес свои соболезнования родным и близким погибшего.

«Всего мы зафиксировали пять прилетов, три домовладения пострадали от повреждения осколками. После подомового обхода появится окончательная ясность. Также в Теткино на данный момент нарушено электроснабжение», — добавил Старовойт.

После начала специальной операции украинские каратели неоднократно открывали огонь по приграничным Курской и Белгородской областям.