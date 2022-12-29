Важное 29 декабря 2022, 14:24 Украинская ракета С-300 упала в Белоруссии — СМИ БелТА: украинская ракета С-300 упала в Белоруссии

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На территории Белоруссии сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 упала украинская ракета С-300, сообщило агентство БелТА. На месте работают военные и следователи.

Информации о пострадавших нет.

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Группа специалистов Следственного комитета, МВД и Минобороны Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко устанавливает причины происшествия. По информации белорусского СМИ, рассматриваются две главные версии: ракета залетела случайно, как случилось не так давно в Польше, или ее сбили местные системы противовоздушной обороны.

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Лукашенко еще в октябре указывал на то, что Украина устраивает провокации на границе и стянула туда группировку вооруженных сил. Недавно замминистра внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков отметил, что обстановка у границ вызывает беспокойство. На следующий день Минобороны страны провело внезапную проверку боеготовности своих ВС.

Власти Белоруссии не раз заявляли, что страна не планирует ввязываться в украинский конфликт, ее задача другая: не допустить ударов по своей территории.