Мир 12 декабря 2022, 01:08 Обстановку у границ Белоруссии назвали настораживающей Замглавы МВД Белоруссии Карпенков: обстановка у границ республики вызывает беспокойство РИА «Новости»

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Ситуация с безопасностью внутри Белоруссии находится под контролем, но беспокойство вызывает обстановка у границ. Об этом замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков сообщил телеканалу ОНТ.

«На данный момент внутренняя обстановка находится под полным контролем. Настораживают внешние контуры», — сказал он.

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Карпенков акцентировал внимание на ситуации на Украине, а также на участии в боевых действиях формирований из числа белорусов, которые не поддерживают правительство государства. По его мнению, они планируют устроить свержение действующей власти.

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При этом замминистра напомнил о готовности Белоруссии ответить на попытки силовой смены власти в стране. Как подчеркнул Карпенков, беспокойство вызывают и войска НАТО, которые находятся у западной границы страны.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается втянуть Белоруссию в украинский конфликт, хотя сами уже замешаны в нем. Он отметил, что на европейских полигонах проводят обучение для украинских военных по программам НАТО.