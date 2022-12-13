13 декабря 2022, 10:27
Внезапная проверка боеготовности ВС началась в Белоруссии
Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке боеготовности ВС страны
В Белоруссии по поручению ее президента Александра Лукашенко начали внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил. Об этом информировало Минобороны страны.
«По поручению президента — Главнокомандующего Вооруженными силами Белоруссии — под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.
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Войска обязаны в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, выполнить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону и навести переправы через Березину и Неман. Кроме того, из-за передвижения военной техники и армии в Белоруссии временно ограничат движение по отдельным дорогам общего пользования для гражданского транспорта.
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Ранее Лукашенко не раз заявлял, что Белоруссия не планирует ни с кем воевать, но усиливает и модернизирует свою армию, в том числе с учетом опыта спецоперации России на Украине.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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