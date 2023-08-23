Происшествия 23 августа 2023, 12:47 Украинская ракета разрушила в Токмаке частный дом ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку и разрушили дом, никто не пострадал

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Утром 23 августа Вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак. Ракета попала в частный дом. Жильцы не пострадали, сообщил Telegram-канал военно-гражданской районной администрации.

«В 10:48 боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Токмак. Разрушен частный дом на улице Володарского», — сообщили власти.

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По предварительной информации, никто не пострадал.

В июле украинские войска несколько раз обстреляли Токмак кассетными боеприпасами. Снаряды упали около птицефабрики, на выезде из города и в частном секторе, повредили газовую трубу. По меньшей мере один человек погиб.

Другой мирный житель Токмака умер после взрыва на улице Шевченко, сообщил «Царьград». Бомбу спрятали в мусорном баке, и она сдетонировала во время погрузки отходов в мусоровоз. Работники коммунальной службы получили травмы, один из них в больнице скончался.