Украина приостановит полеты над Ираном

Украина прекратит полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране. В воздушное пространство Ирана и Ирака также не будут заходить самолеты многих крупных авиакомпаний.

«До выяснения причин трагедии мы приняли решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиапространстве Ирана», — сказал журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

После крушения украинского Boeing-737 в Тегеране и обострением ситуации на Ближнем Востоке свои маршруты начали перестраивать многие крупные авиакомпании. Так, Иран и Ирак теперь облетают Lufthansa и Air France.

Не будут заходить в потенциально опасное воздушное пространство Ирака и Ирана самолеты компаний Vietnam Airlines и Air Astana. Также от полетов над регионом отказались Malaysia Airlines и Singapore Airlines.

Российским авиакомпаниям также порекомендовали не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов.

Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» упал утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

Жертвами катастрофы стали 82 гражданина Ирана, 63 пассажира из Канады, 11 украинцев. Также среди погибших были 10 граждан Швеции, четыре человека из Афганистана и по три из Германии и Великобритании. По данным МВД Украины, на борту находилось 180 человек. По данным посольства России в Иране, россиян на борту разбившегося Boeing не было.