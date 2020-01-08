Оба черных ящика найдены на месте крушения украинского самолета в Иране
Оба черных ящика разбившегося в Иране украинского самолета найдены. Об этом сообщило агентство FARS со ссылкой на главу управления гражданской авиации страны.
«Команда следователей обнаружила второй черный ящик, ранее был обнаружен первый ящик. Все необходимые данные собраны, началось фактическое расследование», — приводит агентство слова собеседника.
Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» упал утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Борт направлялся в Киев. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Одной из основных версий называют возгорание двигателя. Президент России Владимир Путин направил главе Украины Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с катастрофой.
Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование крушения самолета, а крупнейшие мировые авиакомпании приостановили полеты над Ираном и Ираком.