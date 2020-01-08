Оба черных ящика найдены на месте крушения украинского самолета в Иране

«Команда следователей обнаружила второй черный ящик, ранее был обнаружен первый ящик. Все необходимые данные собраны, началось фактическое расследование», — приводит агентство слова собеседника.

Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» упал утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Борт направлялся в Киев. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Одной из основных версий называют возгорание двигателя. Президент России Владимир Путин направил главе Украины Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с катастрофой.

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование крушения самолета, а крупнейшие мировые авиакомпании приостановили полеты над Ираном и Ираком.