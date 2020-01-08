Крупные авиакомпании стали прекращать полеты над Ираном и Ираком

В пресс-службах Vietnam Airlines и Air Astana ТАСС сообщили, что самолеты авиакомпаний не будут заходить в потенциально опасное воздушное пространство Ирака и Ирана в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» и общим усилением напряженности на Ближнем Востоке. Ранее от полетов над регионом отказались Malaysia Airlines и Singapore Airlines.

Также все полеты над территориями Ирана и Ирака приостановила Air France, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы компании.

Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. «Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты», — приводит РИА «Новости» текст телеграммы, которую агентство разослало российским перевозчикам.

Стало известно, что «Уральские авиалинии» последуют рекомендации. «Специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты», — рассказали ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Украинский лайнер упал утром 8 января сразу после вылета из Аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Также в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.