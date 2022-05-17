Опубликованы фото разрушений после обстрела села Алексеевка в Курской области

При обстреле села Алексеевка в Курской области никто не пострадал. Губернатор Роман Старовойт показал в своем Telegram-канале фото разрушений.

Украинские военные использовали снаряды крупного калибра, поэтому повреждения были серьезными. Например, в толстом многослойном заборе зияет дыра, а стена кирпичного дома пробита почти насквозь. Кроме того, осколки повредили стекла припаркованного автомобиля и окна зданий. В общей сложности пострадали три частных дома, машина около одного из них и школа.

Обстрел в Глушковском районе на границе с Украиной произошел 17 мая, около пяти часов утра. Пограничники быстро отразили огонь. Местные власти пообещали помочь жителям с ремонтом.