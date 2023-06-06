Эксклюзив 06 июня 2023, 11:27 Украина нанесла удар по Каховской ГЭС для очернения России в глазах Запада Военный эксперт Михайлов: Украина обвинит в ЧП на Каховской ГЭС Россию РИА «Новости»

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Украина давно предпринимала попытки разрушения Каховской ГЭС. Теперь, когда удар нанесен, главная задача киевского режима — выставить Россию виновной в случившемся. Такое мнение в разговоре с «360» высказал военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

«Укрорейх давно пытался разрушить Каховскую ГЭС. Он наносил удары по этому сооружению. Все привело сейчас к разрушению и подтоплению», — заявил он.

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Михайлов уверен, что Украина преследует цель показать Западу, что «во всем виноваты русские».

«Они виноваты в том, что ГЭС разрушена, что население сейчас пострадает. Вся грязь будет вылита на русских», — заявил он.

По его словам, случившееся несильно повлияет на проведение специальной военной операции (СВО). Однако военным, скорее всего, придется внести изменения в тактику проведения боевых действий. Что касается Крыма, то полуостров долгое время был без воды, поступающей из Днепра, напомнил Михайлов.

«Как-то обходился. Сейчас в случае недополучения воды думаю, что власти найдут способ обеспечения водой местного населения. Им нужно принять меры для недопущения рисков для гражданского населения», — заключил Михайлов.

Атака на Каковскую ГЭС произошла ночью 6 июня. По последней информации, половина пролетов на станции оказалась разрушена. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил об эвакуации жителей прибрежных зон.