Убийство Дарьи Дугиной является самым настоящим актом международного терроризма. Об этом «360» заявил политолог Армен Гаспарян. По его мнению, к случившемуся могут быть причастны украинские диверсанты.

«Украина уже давно все на себя взяла. Это называется международный терроризм. Если у нас есть те, кто этого не понимает, то просто это отсутствие карательной психиатрии», — подчеркнул он.

По его словам, убийство Дарьи Дугиной ничем концептуально не отличается от убийства русских людей в Донбассе.

«И то и другое считается международным терроризмом. Просто в этот раз это произошло не в Донецке, не в Луганске и не в Горловке, а это произошло на подъезде к Москве», — подчеркнул Гаспарян.

Ранее командир запорожского отряда специального назначения «Троя» Владимир Новиков назвал терактом убийство Дарьи Дугиной. О взрыве автомобиля Дугиной в районе поселка Большие Вяземы стало известно накануне вечером, девушка погибла на месте. Следком возбудил уголовное дело. Александр Дугин сейчас находится в больнице. Что известно к этому часу, можно прочитать здесь.