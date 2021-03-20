В отношении актера Андрея Лаврова, угрожавшего ножом инспектору военной автоинспекции (ВАИ), завели уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, дело завели по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Актера отпустили под подписку о невыезде.

Максимальное наказание, которое грозит актеру Лаврову, составляет два года лишения свободы.

По данным СМИ, в минувшую пятницу, 19 марта, Лавров в районе Кузнецкого Моста подошел к инспектору военной автоинспекции с ножом. В ходе беседы актеры пригрозил правоохранителю убийством. После задержания он дал признательные показания. Что именно подвигло его угрожать представителю силовых структур, неизвестно.

В Сети появилось видео, где Лавров разговаривает с инспектором, но из-за плохой видимости нож там разглядеть не удалось.