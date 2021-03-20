СМИ: актера из «Универа» задержали за угрозы автоинспектору в центре Москвы

Актер Андрей Лавров попал в полицию после угроз сотруднику ВАИ на посту. Его задержали в центре Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он (Андрей Лавров — прим. ред.) подошел к инспектору военной инспекции и высказывал угрозы, после чего был доставлен в полицию», — приводит агентство слова собеседника.

После этого Лаврова задержали. С какой стати он решил угрожать инспектору, пока не известно. В московской полиции эту новость пока не прокомментировали.

По данным издания StarHit, 44-летний актер гулял по набережной, а потом достал нож и пригрозил убить сотрудника ВАИ. Это произошло 19 марта.

Андрей Лавров собирался стать певцом, но на третьем курсе факультета музыкального театра в ГИТИС потерял голос и переквалифицировался в актеры. Он снимался в сериалах «След», «Универ», «Маргоша», «Счастливы вместе», «Кулагин и партнеры», «Бункер, или Ученые под землей», «Братья по-разному», «Молодые и злые» и других.