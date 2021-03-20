Момент угроз актера Лаврова инспектору ВАИ попал на видео

Общение Андрея Лаврова с инспектором военной автомобильной инспекции в центре Москвы попало в объектив камер наблюдения. Ролик, снятый с разных планов, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На опубликованных кадрах видно, что Лавров подходит к инспектору. После короткой беседы актер удаляется, прихрамывая. Он переходит дорогу и уходит по мосту. В это время инспектор подбегает к автомобилю полиции. После его слов экипаж отправляется за актером.

По данным СМИ, Лавров подошел к инспектору с ножом и высказывал угрозы, среди которых было обещание скорой расправы.

Как сообщило ИА Nation News, актера могут привлечь к ответственности по статье «Угроза убийством». Официального подтверждения этой информации пока нет.



«Газета.ru» со ссылкой на источники подчеркнула, что задержанный актер дал признательные показания. Чем он объяснил свои действия, пока не известно.



Зрителям Андрей Лавров знаком по исполнению ролей в сериалах «Кулагин и партнеры», «Бункер, или Ученые под землей», «Братья по-разному», «Молодые и злые» и других.