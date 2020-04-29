Уголовное дело завели после гибели 8 человек при пожаре в Выборге

Шесть детей и двое взрослых погибли во время пожара в частном жилом доме в Выборге. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«Сегодня в результате пожара в одноэтажном деревянном частном доме в городе Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Причинение смерти по неосторожности“», — приводит «Интерфакс» слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Она добавила, что правоохранители учли тот факт, что во время пожара погибли сразу шесть детей, а также сообщения СМИ о неблагополучности семьи. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главам региональных подразделений СК выяснить все причины случившегося.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметила Петренко.

Частный дом в Выборге охватил пожар ночью 29 апреля. После полутора часов работы пожарные смогли справиться с огнем, но здание выгорело полностью. Сейчас на месте пожара находятся спасатели, криминалисты и следователи. Жертвами возгорания стали шесть детей и двое родителей. Предварительно, причиной пожара могла стать неисправность проводки или несоблюдение правил пожарной безопасности.