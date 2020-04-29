    29 апреля 2020, 07:12

    СМИ сообщили о гибели восьми человек при пожаре в Выборге. Среди них дети

    Андрей Иванов

    Частный дом сгорел в Выборге минувшей ночью. Как сообщил Life, в огне погибли восемь человек — шестеро детей и двое взрослых.
    СМИ сообщили о гибели восьми человек при пожаре в Выборге. Среди них дети

    По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, частный дом загорелся в Выборге в районе 01:30 29 апреля. В социальных сетях появились фото с места ЧП. На них видно, что пламя полностью охватило дом.

    СМИ сообщили о гибели восьми человек при пожаре в Выборге. Среди них дети | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/vyborg_interesting
    СМИ сообщили о гибели восьми человек при пожаре в Выборге. Среди них дети | Изображение 2
    Источник фото: vk.com/vyborg_interesting

    Спасателям удалось потушить пожар на площади 120 квадратных метров за полтора часа. Дом выгорел полностью. Сейчас спасатели разбирают завалы. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Life сообщил о гибели семьи — шестерых детей и двух взрослых. Причины ЧП неизвестны.

    Пожар тушили 12 человек и три единицы техники.