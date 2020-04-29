29 апреля 2020, 07:12
СМИ сообщили о гибели восьми человек при пожаре в Выборге. Среди них дети
Частный дом сгорел в Выборге минувшей ночью. Как сообщил Life, в огне погибли восемь человек — шестеро детей и двое взрослых.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, частный дом загорелся в Выборге в районе 01:30 29 апреля. В социальных сетях появились фото с места ЧП. На них видно, что пламя полностью охватило дом.
Спасателям удалось потушить пожар на площади 120 квадратных метров за полтора часа. Дом выгорел полностью. Сейчас спасатели разбирают завалы. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Life сообщил о гибели семьи — шестерых детей и двух взрослых. Причины ЧП неизвестны.
Пожар тушили 12 человек и три единицы техники.