СМИ сообщили о гибели восьми человек при пожаре в Выборге. Среди них дети

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, частный дом загорелся в Выборге в районе 01:30 29 апреля. В социальных сетях появились фото с места ЧП. На них видно, что пламя полностью охватило дом.

Источник фото: vk.com/vyborg_interesting

Источник фото: vk.com/vyborg_interesting

Спасателям удалось потушить пожар на площади 120 квадратных метров за полтора часа. Дом выгорел полностью. Сейчас спасатели разбирают завалы. Официальной информации о погибших и пострадавших пока нет. Life сообщил о гибели семьи — шестерых детей и двух взрослых. Причины ЧП неизвестны.

Пожар тушили 12 человек и три единицы техники.