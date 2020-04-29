Появилось видео со сгоревшим домом в Выборге. Там погибли 8 человек

Восемь человек стали жертвами пожара в частном доме в Выборге. Причиной возгорания могла стать проблема с проводкой или нарушения правил безопасности. Очевидцы засняли на видео пылающее здание и опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно яркое пламя, охватившее полностью дом. Из всего строения остались только внешние стены. На момент съемок крыша и окна уже полностью сгорели.

Пожар начался в частном доме в Выборге ночью 29 апреля. На место выехали 12 пожарных и три единицы техники. Потушить возгорание на площади 120 квадратных метров удалось спустя полтора часа. За это время сооружение выгорело полностью.

Во время случившегося погибли шесть детей и двое их родителя. Спастись смог только один человек.

«Предварительно в качестве основной причины пожара рассматривается человеческий фактор. То есть возможные множественные нарушения жильцами норм безопасной эксплуатации легко воспламеняемого деревянного строения», — приводит «Интерфакс» слова информированного источника.

Еще специалисты рассматривают версию о неисправности электрического оборудования или проводки. Сейчас точные причины произошедшего выясняются.

Источник фото: vk.com/vyborg_interesting