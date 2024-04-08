Происшествия 08 апреля 2024, 18:34 Прокуратура начала проверку после обрушения путепровода в Вязьме Движение поездов через Вязьму приостановили после обрушения моста Пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / Telegram

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после обрушения путепровода на железнодорожные пути в городе Вязьма Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в понедельник около 16:35. На месте ЧП выехала заместитель смоленского транспортного прокурора Анна Степушенкова.

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В Московской железной дороге сообщили, что из-за обрушения путепровода движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево приостановили.

В момент происшествия на этом участке не было поездов. Для расчистки железнодорожных путей направлено четыре восстановительных поезда.

Мост находится не на балансе РЖД. Но в компании организовали оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП.

По последним данным, в результате обрушения путепровода в Вязьме погиб один человек, пострадали шестеро.