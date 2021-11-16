Уголовное дело возбуждено в Мытищах после информации об издевательствах в доме престарелых

В Мытищах возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в доме для пожилых людей. Проверка началась после того, как в социальных сетях появилось видео, которое может говорить о жестоком обращении с постояльцами частного дома престарелых.

На кадрах, которые утекли в интернет, экс-сотрудница сообщила, что пенсионеров бьют, не кормят и связывают. Кроме того, по ее словам, к пожилым людям не пускают их родственников. О возбуждении уголовного дела рассказала Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«С целью установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего в доме для престарелых людей в Мытищах и озвученных в СМИ, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — сказала Ольга Врадий.

Врадий добавила, что к текущему моменту следователи уже осмотрели помещение пансионата, запросили все документы, в том числе договоры с сотрудниками, их должностные инструкции и другие бумаги, которые могут иметь отношение к делу.

Также следователи изучили видеозаписи и поговорили с теми, кто попал на кадры. По данным опроса, в их отношении не совершались противоправные действия. Постояльцев осмотрел врач-травматолог и сообщил, что явных повреждений у пенсионеров не выявлено. Однако следствие разыскивает бывшую сотрудницу пансионата, которая выступила автором ролика. Расследование поставлено на контроль в центральном ведомстве аппарата лично председателем СК России Александром Бастрыкиным.

В прокуратуре Подмосковья добавили, что в частном жилом доме в Мытищах оказывались услуги по круглосуточному проживанию более 20 пожилых людей. Удалось выявить нарушения правил пожарной безопасности и санитарных норм.