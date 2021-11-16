Постояльцы дома престарелых в Мытищах опровергли информацию о зверствах со стороны персонала

В Мытищах постояльцы дома престарелых рассказали следователям, что к ним не применяли насилие. Об этом сообщила Ольга Врадий, представитель ГСУ СК по Московской области. Новые подробности появились в рамках проверки видео, на котором одну из постоялиц привязали к кровати.

Следователи осмотрели пансионат и проверили необходимые документы, включая договоры с персоналом. Кроме того, они опросили постояльцев дома престарелых, которые были замечены на скандальных кадрах.

«Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом-травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено», — сообщила Врадий.

Пятнадцать других постояльцев рассказали, что персонал не делал ничего противоправного в их отношении.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают местонахождение бывшей работницы дома престарелых, которая сняла и опубликовала видео в Telegram.

Ранее появилась информация, что в мытищинском пансионате мучают постояльцев: по рассказам экс-сотрудницы заведения, их били, связывали и морили голодом. Родственников в частный дом престарелых якобы не пускали под предлогом усложнившейся эпидемической обстановки.