Прокуратура Подмосковья будет требовать закрытия дома престарелых в Мытищах. Видео

Представители мытищинской городской прокуратуры, надзорных и контрольных органов проверили частный дом престарелых, расположенный в округе. Ранее в него после жалоб на избиения и издевательства над постояльцами не смог попасть помощник уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой.

Заместитель Мытищинского городского прокурора Дмитрий Точилкин подтвердил «360», что в частном жилом доме в Мытищах оказывались социальные услуги гражданам пожилого возраста.

«В ходе проверки установлены нарушения норм противопожарной безопасности, санитарных норм и правил. В связи с чем готовится исковое заявление о приостановлении деятельности по оказанию услуг круглосуточного пребыванию граждан. В частном жилом доме было размещено не менее 20 человек. В связи с информацией в СМИ о нанесении побоев и телесных повреждений постояльцам данного заведения, эта информация направлена в управление внутренних дел Мытищ для проведения процессуальной проверки», — сообщил Точилкин.

Ранее стало известно, что в частном доме престарелых, расположенном по адресу Мытищи, 2-1 Ленинский переулок, постояльцем бьют, морят голодом и связывают. Об этом рассказала бывшая сотрудница социального заведения. Родственников, которые платят за содержание по 25-40 тысяч в месяц, в пансионат не пускают под предлогом пандемии.