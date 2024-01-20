20 января 2024, 20:01
Уголовное дело возбудят после нападения студентов из Египта на пермяка
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения египтян на пермяка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения двух студентов из Египта на жителя Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК. Бастрыкин дал указание доложить об установленных обстоятельствах по делу.
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По данным регионального МВД, двое иностранцев напали на 51-летнего мужчину рядом с одним из торговых центров. Пьяные египтяне решили отобрать у пермяка ноутбук и другие гаджеты.
Они несколько раз ударили пострадавшего бутылкой по голове и телу, а потом убежали с его рюкзаком, в котором лежала техника. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей. Нападавших оперативно задержали и арестовали.
В Чехове мигранты избили участника спецоперации. Драка между бойцом и иностранцами произошла в кафе «Вояж». Следователи возбудили уголовное дело.
Уголовное дело
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