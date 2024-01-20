Происшествия 20 января 2024, 20:01 Уголовное дело возбудят после нападения студентов из Египта на пермяка Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения египтян на пермяка РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения двух студентов из Египта на жителя Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ход расследования поставили на контроль в центральном аппарате СК. Бастрыкин дал указание доложить об установленных обстоятельствах по делу.

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По данным регионального МВД, двое иностранцев напали на 51-летнего мужчину рядом с одним из торговых центров. Пьяные египтяне решили отобрать у пермяка ноутбук и другие гаджеты.

Они несколько раз ударили пострадавшего бутылкой по голове и телу, а потом убежали с его рюкзаком, в котором лежала техника. Ущерб оценили в 70 тысяч рублей. Нападавших оперативно задержали и арестовали.

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