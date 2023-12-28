Происшествия 28 декабря 2023, 15:35 Полиция Перми задержала двух египтян, которые похитили у местного жителя ноутбук и другие гаджеты

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В Перми правоохранители задержали двух египтян, которые похитили у 51-летнего местного жителя ноутбук и другие гаджеты. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Злоумышленники, увидев мужчину в одном из торговых центров города, проследили за ним, а затем напали, нанеся несколько ударов бутылкой по голове. Они схватили его рюкзак и скрылись с места преступления.

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Оперативники уголовного розыска задержали студентов пермских вузов спустя несколько часов. Молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося заведено уголовное дело.