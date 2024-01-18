Происшествия 18 января 2024, 14:47 Мигранты толпой избили участника СВО в Чехове СК завел дело после избиения участника СВО мигрантами в Чехове РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участник специальной операции на Украине стал жертвой нападения группы неустановленных иностранных лиц в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба главка управления Следственного комитета по Московской области.

По информации ведомства, ЧП произошло 14 января в кафе «Вояж». Между военным и иностранными гражданами возник конфликт, после чего участника СВО избили толпой.

Реклама

Следователи завели дело по статье «Хулиганство». В настоящее время правоохранители проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление участников конфликта.

Конфликт между участниками специальной операции и иностранными гражданами также произошел в новогоднюю ночь в Челябинске. Мигранты оскорбили женщину, которая находилась в компании военных, после чего завязалась потасовка. Один из военнослужащих пострадал. СК по Челябинской области показывал задержание участников драки на видео.