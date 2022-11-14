Эксклюзив 14 ноября 2022, 21:25 «Стрельба пошла». Появились кадры с места нападения должника на полицейских в селе под Анапой Появилось видео задержания должника, который ранил полицейских в Цибанобалке под Анапой

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Полицейские Анапы пытаются задержать мужчину, который ранил сотрудника правоохранительных органов ножом. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

На кадрах видно, что на место прибыли правоохранители и машины скорой помощи. Там же собрались люди — не ясно, это полицейские или просто местные жители, которые заинтересовались происшествием. Кроме того, слышны громкие хлопки, которые напоминают выстрелы.

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«Стрельба пошла», — отметил автор ролика.

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На правоохранителей напал житель села Цибанобалка под Анапой - участковые пришли к нему вместе с работниками энергосбытной компании, чтобы отключить электроэнергию за неуплату, сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчина нанес полицейским ножевые ранения и забаррикадировался в доме.

На место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили придомовую территорию и попытались задержать нападавшего.

Пресс-служба сообщила, что пострадавшие участковые уполномоченные госпитализированы, их жизни и здоровью угрозы нет.