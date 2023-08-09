Важное 09 августа 2023, 13:00 Ранения в результате взрыва в Сергиевом Посаде получили 38 человек Администрация Сергиева Посада: в результате взрыва пострадали 38 человек Телеканал «360»

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Спасатели извлекли из-под завалов еще одного пострадавшего в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа. Там уточнили, что число получивших ранения выросло до 38.

«Сейчас еще одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Направлен на скорой в РБ (районную больницу — прим. ред.). Общее количество — 38 человек», — уточнили в пресс-службе округа.

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Там добавили, что информацию о пострадавших можно получить по телефону горячей линии медицинского учреждения: +7 (966) 313-68-66. Звонить можно с 8:00 до 17:00.

Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа. Ударной волной в соседних домах выбило стекла, повреждения получили производственные здания и находящиеся рядом автомобили. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим. По словам главы Подмосковья, в целях безопасности эвакуировали ближайший детский сад.