Происшествия 27 марта 2024, 18:16 Уголовное дело возбудили после крупного ДТП с автобусом в Курске

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Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после ДТП участием пассажирского автобуса в Курске. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Авария произошла 27 марта на улице Дзержинского города. В результате происшествия травмы получили несколько человек.

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Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что пострадали 10 человек, шестерых из них госпитализировали. Остальным медики помогли на месте ДТП. Он подчеркнул, что в Курске нужно менять старые автобусы на новые.

Известно, что пассажирский автобус протаранил несколько легковых автомобилей и врезался в другой автобус. От удара УАЗ и Lada Largus загорелись.