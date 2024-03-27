27 марта 2024, 17:10
Названо число пострадавших в аварии с автобусом в центре Курска
Старовойт: в ДТП с автобусом в Курске пострадали 10 человек
В результате массовой аварии с участием автобуса в Курске пострадали 10 человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
«Медицинскую помощь оказали десяти курянам, из них шестеро отвезли в больницу. Большего числа пострадавших среди пешеходов чудом удалось избежать», — написал он.
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Старовойт отметил, что в причинах произошедшего еще стоит разбираться.
«Но уже очевидно, что нужно продолжать заменять старые автобусы на новые», — добавил глава региона.
ДТП рядом с Центральным рынком в Курске произошло 27 марта. Старовойт опубликовал кадры ДТП, на них видно, что рейсовый автобус с пассажирами протаранил несколько автомобилей и врезался в другой общественный транспорт. У одной из поврежденных легковых машин взорвался газовый баллон.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозной системы у автобуса.
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