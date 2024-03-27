Происшествия 27 марта 2024, 12:43 Газовый баллон взорвался у одного из авто в массовой аварии в центре Курска Две машины загорелись в результате массового ДТП с участием автобуса в Курске

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В центре Курска произошло массовое ДТП с участием автобуса. В результате столкновения загорелись две машины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Авария произошла на улице Дзержинского. По данным Telegram-канала Baza, автобус протаранил сразу несколько автомобилей. Затем он врезался в другой общественный транспорт. От удара в одной из машин взорвался газовый баллон. Как указали в канале, у автобуса могли отказать тормоза. Предварительно, пострадали шесть человек.

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В МЧС уточнили, что в результате аварии загорелись УАЗ и минивэн Lada Largus.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно ликвидировали возгорание», — подчеркнули в ведомстве.

Судя по видео, огонь полностью охватил УАЗ. Причины аварии предстоит установить специалистам.