Происшествия 04 марта 2023, 10:39 Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на стройке в Москве СК возбудил дело после гибели человека при обрушении строительных лесов в Москве

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Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбудили после ЧП на стройке на улице Лобачевского в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.

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По данным следствия, 4 марта на строительном объекте произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погиб рабочий. Ему был 21 год.

На месте происшествия работают следователи. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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В рамках расследования следствие установит виновных в нарушении правил безопасности при проведении работ. Назначен ряд судебных экспертиз.

В МЧС ранее сообщили, что площадь обрушения строительных лесов составила 300 квадратных метров. Кинологи дважды проверили объект, собаки не обнаружили признаков людей под завалами, добавили в главке.