Эксклюзив 04 марта 2023, 07:49 Рабочий погиб при обрушении строительных лесов на западе Москвы Источник «360»: рабочий погиб во время обрушения строительных лесов на западе Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

На западе Москвы обрушились строительные леса, один из рабочих погиб. Об этом «360» сообщил источник.

«В 7:10 в ЗАО произошел несчастный случай на улице Лобачевского, 114. Здесь обрушились строительные леса, один человек погиб», — рассказал источник.

Реклама

Он отметил, что леса обрушились около двух часов назад, не уточнив причину происшествия. На данный момент работы по разбору упавшей конструкции завершили. Причины несчастного случая устанавливают.

Реклама

В конце декабря 2022 года двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Люберцах