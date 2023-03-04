04 марта 2023, 07:49
Рабочий погиб при обрушении строительных лесов на западе Москвы
Источник «360»: рабочий погиб во время обрушения строительных лесов на западе Москвы
На западе Москвы обрушились строительные леса, один из рабочих погиб. Об этом «360» сообщил источник.
«В 7:10 в ЗАО произошел несчастный случай на улице Лобачевского, 114. Здесь обрушились строительные леса, один человек погиб», — рассказал источник.
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Он отметил, что леса обрушились около двух часов назад, не уточнив причину происшествия. На данный момент работы по разбору упавшей конструкции завершили. Причины несчастного случая устанавливают.
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В конце декабря 2022 года двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Люберцах
Строительство
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