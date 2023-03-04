Происшествия 04 марта 2023, 09:33 МЧС сообщило подробности об обрушении лесов на стройке в Москве МЧС: перекрытия и леса обрушились на стройке в Москве на площади 300 кв. м РИА «Новости»

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Перекрытия и леса обрушились на стройке в Москве на площади 300 квадратных метров. Из-под завалов извлекли человека, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«Из-под конструкции был извлечен один человек. Проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций. Под обрушением возможно нахождение других людей», — уточнили в ведомстве.

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Прибывшие на место спасатели установили, что на территории строительной площадки рухнули перекрытия и строительные леса на площади 300 «квадратов».

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Сообщение о ЧП на западе Москвы поступило диспетчеру дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в 07:10. Несчастный случай произошел на улице Лобачевского, 114.

Как сообщил «360» источник, на месте происшествия работают кинологи, они ищут людей под завалами. По его словам, обрушение конструкций произошло на втором этаже. По предварительной информации, застройщик — компания «Дом.РФ».

Источник отмечал, что три человека могут находиться под завалами. Один человек погиб.