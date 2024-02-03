Происшествия 03 февраля 2024, 18:18 Два человека погибли при обстреле пекарни в Лисичанске При обстреле пекарни в Лисичанске погибли двое, под завалами остались около 40 РИА «Новости»

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Жертвами атаки украинских боевиков на пекарню в городе Лисичанске стали два человека. Об этом РИА «Новости» сообщили в военной комендатуре.

Шесть человек в настоящее время находятся в больнице. Под завалами разрушенного обстрелом здания могут находиться до 40 человек.

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«В результате обстрела Лисичанска погибли два человека, еще шесеро поступили в больницу. В пекарне организовали выпечку хлеба для местных жителей, в выходные там всегда многолюдно», — уточнили в военной комендатуре.

Украинские националисты нанесли удар по пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отмечал, что на месте работают сотрудники МЧС, для освобождения пострадавших из-под завалов привлекли специальную технику.

В конце января под обстрел ВСУ попал рынок в Донецке. Тогда жертвами террористической атаки стали свыше 20 человек.