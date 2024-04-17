Происшествия 17 апреля 2024, 10:00 Учительница в Туапсе избила школьника во время урока МВД: в Туапсе учительница повалила школьника на пол и пнула его РИА «Новости»

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Полиция проведет проверку в отношении учительницы, которая напала на младшеклассника в школе Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В Сети распространился ролик, в котором видно, что педагог во время урока сбросила школьника со стула и пнула его ногой. Во время нападения учительница назвала мальчика «хамлом».

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На видеозапись обратила внимание полиция, по факту публикации назначили проверку.

По информации Telegram-канала «Кубанские новости», подвергшийся нападению школьник во время урока играл в телефоне и грубил педагогу.

В апреле похожая ситуация произошла в Петербурге — суд арестовал на 10 суток учительницу коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая избила ребенка. Дело рассмотрели в закрытом режиме.

Ранее случай с избиением несовершеннолетнего зафиксировали в одной из школ Джанкоя. Классный руководитель ударила мальчика по голове. Дедушка школьника обратился в полицию.