Эксклюзив 17 января 2024, 15:14 Учитель крымской школы ударил пятиклассника по лицу Преподаватель школы в Джанкое ударил по лицу ученика пятого класса РИА «Новости»

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Случай с избиением ученика пятого класса преподавателем произошел в школе № 5 в Джанкое. Об этом «360» сообщил дедушка пострадавшего ребенка.

Мужчина пояснил, что подросток пришел в класс со звонком на урок. В кабинете уже находились учитель математики, а также классный руководитель.

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«Классный руководитель криком остановила внука и попросила привести себя в порядок. Ребенок пошел к своей парте, она подошла и дала ему затрещину по щеке и уху, весь класса замер из-за этого. Ребенок начал плакать и пообещал, что расскажет обо всем матери. Она схватила его и сказала, что если расскажет — будет хуже. Завуч в этом время сидела, как положено», — отметил родственник школьника.

Близкие мальчика дома заметили перемены в поведении ребенка: он лег спать днем, хотя ранее такого за ним не наблюдали.

«Мы уговорили внука рассказать о том, что случилось. Я позвонил классной руководительнице, но она со мной говорить отказалась. Потом ребенку стало хуже, начало тошнить, закружилась голова. Потом привезли в приемный покой с диагнозом „ушиб мягких тканей“. На следующий день пошли к неврологу, она указала на признаки сотрясения», — добавил он.

Мужчина отметил, что семья школьника сделала заявление в полицию. По его словам, позднее учитель пыталась связаться с ним для урегулирования ситуации, но дедушка пойти ей навстречу отказался.

Прокуратура по Крыму в Telegram-канале сообщила, что начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку оценку исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям должностных лиц образовательной организации.

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