Происшествия 02 апреля 2024, 19:32 Петербургскую учительницу арестовали за избиение ребенка-инвалида Суд арестовал на 10 суток педагога в Петербурге за избиение ученика на уроке Pxhere

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Мировой суд в Санкт-Петербурге арестовал учительницу начальных классов коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Татьяна Ж., будучи также классным руководителем в школе Василеостровского района, 28 апреля 2023 года избила ребенка. Женщина вину не признала, но суд решил иначе. Дело слушалось в закрытом режиме.

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«Наказание: 10 суток ареста (максимум возможно 15, но суд был обязан учесть смягчающие обстоятельства)», — передали в пресс-службе.

Ранее учитель из крымской школы ударил пятиклассника по лицу на глазах у одноклассников и завуча. Преподаватель подняла руку на мальчика из-за незначительного опоздания — парень вошел в класс со звонком. Позже выяснилось, что у подростка подозрение на сотрясение.