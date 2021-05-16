Участников драки на Аминьевском шоссе задержала полиция

Полиция задержала всех участников массовой драки на Аминьевском шоссе в Москве. В результате потасовки пострадал один человек.

О задержании подравшихся сообщил «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД. В ведомстве заявили, что все участники были доставлены в отдел полиции. Одному мужчине понадобилась помощь врачей. Но госпитализация не потребовалась.

«После оказания медпомощи его медики отпустили. Проводим проверку, там ничего страшного», — сказали в пресс-службе.

Драка под эстакадой произошла 15 мая. Один из очевидцев рассказал «360», что участниками стали как минимум четыре человека. Они валялись и били друг друга кулаками рядом с дорогой.

При этом рядом с местом драки находились сотрудники полиции. Очевидец снял их на видео. Правоохранители видели потасовку, но на момент съемки не вмешивались в происходящее.

Накануне стало известно о драке с участием основателя группы «Нервы» Евгения Мильковского. Разборки произошли около московского бара из-за девушки. Мильковский пришел отдохнуть со своей избранницей Алиной из группы «Кис-кис». Но к ней начали приставать.