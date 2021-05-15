Несколько человек устроили в Москве драку на глазах у полицейских. Видео

Несколько человек устроили драку рядом с оживленным шоссе на западе Москвы. При этом на месте были сотрудники полиции.

Один из очевидцев потасовки прислал видео драки «360». На кадрах видно, что несколько человек устроили разборки под эстакадой. По словам автора ролика, все происходило на Аминьевском шоссе. На траве рядом с дорогой дрались сразу четверо мужчин, причем один из участников прижал другого к земле и с силой бил кулаком по ребрам.

В конце видео очевидец заснял сотрудников полиции, находящихся рядом с местом драки. Правоохранители видели разборки мужчин, но на момент съемки видео не вмешивались. Как утверждает очевидец, драка продолжалась довольно долго.

На момент публикации «360» не располагает официальным комментарием столичного управления МВД.