Названа причина драки с участием фронтмена группы «Нервы» в Москве

Основатель группы «Нервы» Евгений Мильковский подрался около московского бара из-за девушки. Он пришел в заведение со своей избранницей Алиной из группы «Кис-кис» и к ней начали приставать. Об этом Пятому каналу рассказала пиар-директор «Нервов» Дарья.

«К девушке Жени Алине из группы „Кис-кис“ подошли ребята. Там кто-то у кого-то стрельнул сигарету. Ребята стали предлагать с ними потусоваться. Она сказала, что у нее есть парень. Они сказали: пофиг нам на твоего парня. Женя такие вещи буквально не одобряет», — сообщила собеседница.

Дарья добавила, что Мильковский начал этим ребятам «вежливо и уважительно» объяснять ситуацию, но в ответ ему начали хамить. После этого началась драка. Пиар-директор «Нервов» добавила, что потасовка была короткой и в ней никто не пострадал.

Ранее в распоряжение «360» попало видео с разборками и дракой с участием фронтмена украинской группы около бара на «Новослободской».