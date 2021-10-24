В воскресенье в квартире на Арбате был обнаружен мертвым певец Нгуен Ван Хынг. Он также известен как участник шоу «Минута славы». Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Артисту было 39 лет. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Но, по предварительным данным, следов насилия на его теле не обнаружено.

Нгуен Ван Хынг стал известен благодаря участию в 2014 году в шоу «Минута славы», которое шло на Первом канале. Жюри одобрило его кандидатуру после того, как он спел песню Ивана Дорна «Ненавижу». Певец смог добраться до полуфинала. Известно, что молодой человек родом из Вьетнама.

Летом этого года в Афинах умер греческий певец Толис Воскопулос. Музыканту было 80 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Музыкант исполнял песни в стиле лаика.

Весной в Италии умер композитор, певец и режиссер Франко Баттиато. Ему было 76 лет. В 1984 году он вместе с певицей Аличе представлял Италию на международном конкурсе Евровидение. Он также снял три фильма и помогал молодым коллегам добиваться музыкальных успехов.