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    20 июля 2021, 14:45

    Греческий певец Толик Воскопулос умер в возрасте 80 лет

    Арина Бобкова

    Греческий певец Толис Воскопулос умер в Афинах. Музыканту было 80 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Об этом сообщило издание Proto Thema.

    Певец не дожил всего неделю до своего 81-летия. Артиста доставили в главный госпиталь ВВС 11 июля, где он и скончался впоследствии. Инфаркт наступил после дыхательной недостаточности, передали Nation News.

    Музыкант исполнял песни в стиле лаика. Лаика — национальный стиль музыки, который основан на традиционных народных мотивах.

    Похороны состоятся на афинском Первом кладбище 21 июля.