Греческий певец Толик Воскопулос умер в возрасте 80 лет

Греческий певец Толис Воскопулос умер в Афинах. Музыканту было 80 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Об этом сообщило издание Proto Thema.

Певец не дожил всего неделю до своего 81-летия. Артиста доставили в главный госпиталь ВВС 11 июля, где он и скончался впоследствии. Инфаркт наступил после дыхательной недостаточности, передали Nation News.

Музыкант исполнял песни в стиле лаика. Лаика — национальный стиль музыки, который основан на традиционных народных мотивах.

Похороны состоятся на афинском Первом кладбище 21 июля.