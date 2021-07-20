20 июля 2021, 14:45
Греческий певец Толик Воскопулос умер в возрасте 80 лет
Греческий певец Толис Воскопулос умер в Афинах. Музыканту было 80 лет. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Об этом сообщило издание Proto Thema.
Певец не дожил всего неделю до своего 81-летия. Артиста доставили в главный госпиталь ВВС 11 июля, где он и скончался впоследствии. Инфаркт наступил после дыхательной недостаточности, передали Nation News.
Музыкант исполнял песни в стиле лаика. Лаика — национальный стиль музыки, который основан на традиционных народных мотивах.
Похороны состоятся на афинском Первом кладбище 21 июля.